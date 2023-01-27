У Білому домі не виключають постачання Україні винищувачів F-16
Джерело:Reuters
Після отримання танків Україна наполягатиме на передачі західних винищувачах четвертого покоління, таких як американські F-16. На бажання України отримати бомбардувальники вже відреагували у США.
Заступник радника Білого дому з національної безпеки Джон Файнер заявив, що США "дуже обережно" обговорюватимуть ідею постачання винищувачів з Києвом та його союзниками.
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У США готові до обговорень щодо винищувачів
Ми не виключали жодних конкретних систем. Ми намагалися пристосувати нашу допомогу до тієї фази бою, в якій перебувають українці,
– зауважив Файнер у контексті запитання про надання Україні американських винищувачів F-16.
Заступник міністра оборони України Юрій Сак заявив, що після отримання танків наступним великим бар'єром будуть винищувачі. Наразі Україна має застарілий парк винищувачів, який дістався у спадок від СРСР.
Заступник Олексія Резнікова пояснив, що Україна отримає перевагу на полі бою, якщо матиме сучасні винищувачі.
"Якщо ми отримаємо їх (західні винищувачі – 24 Канал), то переваги на полі бою будуть просто величезними... Це не тільки F-16 (багатоцільові винищувачі США – 24 Канал) літаки четвертого покоління, це те, чого ми хочемо", – сказав він.
Сак сказав, що він очікує, що США можуть зіграти ключову роль у прийнятті рішення про постачання винищувачів через лінію.
Як F-16 допоможуть України
Джастін Бронк, дослідник аналітичного центру RUSI в Лондоні, сказав, що українські ВПС значно виграють від західних винищувачів з точки зору летального результату повітря-повітря і потенційно повітря-земля.
Але він зазначив, що винищувачі все одно будуть піддаватися високому ризику від російських ракет "земля-повітря". Зокрема, російські ракети будуть змушувати українців літати дуже низько поблизу лінії фронту, що "значно зменшить ефективну дальність польоту ракет і обмежить варіанти удару".
Рішення по винищувачах можуть обговорити вже в лютому
- Нещодавно глава МЗС Нідерландів Вопке Гукстра заявив, що його країна розгляне можливість постачання Україні винищувачів F-16, якщо Київ про це попросить.
- Після цього глава МЗС України Дмитро Кулеба анонсував, що Україна розпочне активну роботу щодо отримання винищувачів. В Україні прагнуть отримати саме винищувачі F-16.
- Очікується, що питання передачі Україні винищувачів можуть обговорити під час наступної зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 14 лютого.
- Видання Politico повідомляло, що європейські країни обговорюють постачання винищувачів України після рішення передати танки, але деякі країни НАТО побоюються можливої ескалації.
- Зокрема, німецький канцлер Олаф Шольц виключив можливість передачі Україні винищувачів.