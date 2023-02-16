Знайомий "російський сценарій", – у США відреагували на плани Росії щодо Молдови

У США заявили, що "глибоко стурбовані" через повідомленнями про плани Росії дестабілізувати ситуацію у Молдові. У Держдепі наголосили, що їм знайомий "російський сценарій".

Про це заявила заступниця державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід. Вона провела паралель з аналогічними діями Росії в Україні, Грузії та інших країнах.

Дивіться також Війна на два фронти: чи зможе Росія напасти на Молдову без сухопутного коридору

США підтримують Санду

"Я думаю, що ми – всі ми – надто добре знайомі з російським сценарієм. Ми бачили, що зробила Росія в багатьох місцях, включаючи Молдову, включаючи Україну, включаючи Грузію. Список можна продовжувати", – сказала Карен Донфрід.

За її словами, США перебувають "у дуже тісному контакті з нашими молдовськими партнерами в цей критичний час, і ми рішуче підтримуємо лідерство президентки Молдови Маї Санду".

Донфрід зазначила, що Молдова перебуває у вразливому географічному положенні, зважаючи на війну Росії в сусідній Україні і ситуацію в сепаратистському регіоні Придністров'ї, де Росія тримає війська.

Україна попередила Молдову про плани Кремля