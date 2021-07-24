У США прокоментували заяву Арестовича про "переорієнтацію України на Схід"

У США заявили, що не вважають слова Олексія Арестовича офіційною позицією керівництва держави. Речник української делегації у ТКГ Арестович раніше зауважив, що Україна може "розвернутися на Схід".

Тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент раніше зауважив, що ніколи не бачився з Арестовичем. Кент сумнівається, що посадовець представляє офіційну позицію влади.

Зауважте Пускають нам кров, щоб переговори йшли "цікавіше", – Арестович про перемир'я на Донбасі

У нас будуть зустрічі цього тижня з офіційними особами із МЗС, Кабміну та на Банковій – думаю, там прозвучить безпосередня інформація щодо цього та озвучать позиція держави,

– наголосив Кент.

Водночас політик зауважив, що Арестович має право на свою думку.

Заява Арестовича