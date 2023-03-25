Фабрика зрівнялася із землею, сусідня будівля зрушила вперед: у США пролунав потужний вибух
Джерело:NBC News
На шоколадній фабриці в Пенсильванії (США) в п'ятницю, 24 березня, стався потужний вибух. Унаслідок вибуху є кілька загиблих та зниклих безвісти.
Місцева влада повідомила, що двоє людей загинули і щонайменше дев'ять вважаються зниклими безвісти після вибуху. Ще від шести до восьми осіб звернулися за медичною допомогою.
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Відомо про двох загиблих
Вибух стався на фабриці R.M. Palmer Company в Західному Редінгу, що в 63 милях на північний захід від Філадельфії.
Після вибуху на місце події відправили шість машин швидкої допомоги, в тому числі машину для роботи з жертвами.
Відео потужного вибуху в Пенсильванії
Джессіка Белзер, прессекретарка лікарні Редінга, повідомила, що вісім осіб були доставлені в лікарню. Одна постраждала людина була переведена, ще двоє перебувають у задовільному стані, а решту відпустили додому.
Причина вибуху була незрозумілою. Компанія не відразу відповіла на запит про коментарі.
Вибух стався о 16:57. На фотографіях і відео, розміщених у соціальних мережах, видно, що після прибуття пожежників будівлю охопило величезне полум'я і здійнявся стовп диму.
Потужний вибух в Західному Редінгу / Фото Рене Рівера
Мер Західного Редінга Саманта Кааг повідомила журналістам, що фабрика була "майже зрівняна з землею". За її словами, вибух був настільки потужним, що відсунув сусідню будівлю на кілька футів вперед.
"Там не так багато, щоб можна було врятувати", – сказала вона.
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- Тоді поліція евакуювала всіх жителів у радіусі понад 3 кілометри від заводу.
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