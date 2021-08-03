США просять Україну про повне розслідування смерті Віталія Шишова
Джерело:Посольство США в Україні
Посольство Сполучених Штатів в Україні відреагувало на смерть лідера "Білоруського дому" Віталія Шишова. І закликало провести повне розслідування цієї справи.
Відповідну заяву було опублікувало на офіційній твітер-сторінці. Дипломати також висловили співчуття близьким активіста.
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У Посольстві США відзначили, що глибоко засмучені смертю Віталія Шишова в Києві. Там вважають, що хлопець помер на тлі неприйнятної білоруської розправи з громадянським суспільством.
Ми сподіваємося на повне та ретельне розслідування українською владою і встановлення причин та обставин,
– мовиться у заяві.
На трагічну загибель очільника "Білоруського дому" також відреагували і в Євросоюзі. Міністри ЄС закликали Україну розібратися в справі та представити свої висновки.
Смерть Віталія Шишова: останні новини
- Білоруського активіста Віталія Шишова 3 серпня знайшли повішеним в одному з лісопарків Києва, розташованого неподалік від його квартири.
- Соратники лідера "Білоруського дому" розповіли, що за ним стежили від осені 2020 року, коли він приїхав до України.
- Наразі поліція розглядає 2 версії смерті білоруса. Це самогубство або навмисне вбивство, замасковане під нього.
- Дівчина Шишова заявила, що не вірить в те, що хлопець сам позбавив себе життя. За її словами, для цього в померлого не було підстав.