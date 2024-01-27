"Стійкість, попри все": у США відбулась благодійна виставка воєнних свідчень українців

У Сан-Франциско у січні 2024 року відбулася благодійна виставка воєнних свідчень українців. Її організували, аби американці збагнули весь жах того, що переживають наші люди, й продовжували підтримувати Україну.

Воєнні свідчення незламних українців зібрали на платформі Svidok.org. Темою виставки став слоган "Стійкість, попри все". Пріоритетом заходу було надихнути американців історіями про український народ, а також – привернути увагу до теми повномасштабного вторгнення Росії, інформує 24 Канал.

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Як виставка допоможе Україні

Джеймс Ходсон – співорганізатор заходу та генеральний директор благодійного фонду AI for Good – наголосив, що особливо важливо робити це зараз, коли у Вашингтоні ніяк не можуть схвалити новий пакет допомоги Україні.

На жаль, справа України стає політичним пішаком у США. Це різко контрастує з тим, що більшість українців продовжують робити все можливе, щоб жити далі. Ми хочемо побачити таку ж стійку рішучість у західних партнерів України,

– зауважив Ходсон.

Окрім того, виставка має надихнути малих американських донорів допомагати Україні. Зокрема, представники фонду AI for Good хочуть власним прикладом продемонструвати, що навіть невеличкі організації здатні на реальні зміни.



Американці почули історії незламних українців / Svidok.org

Захід прокоментувала й Анастасія Федик – професорка університету Берклі та головна економістка благодійного фонду AI for Good.



Американці змогли більше дізнатися про те, що переживають українці / Svidok.org

"Було зрозуміло, що кожна людина в кімнаті була вражена, коли вони спостерігали за свідченнями з платформи Svidok.org. Ось чому ці події важливі: коли ми приносимо історії українців сюди, західним союзникам не байдуже і вони хочуть допомогти", – наголосила Федик.



Захід провели у найактуальніший час / Svidok.org

Також відбувся благодійний аукціон

Окрім того, у межах заходу відбувся благодійний аукціон. Як лоти представили розписані елементи військового екіпірування та воєнні трофеї, зокрема великокаліберні гільзи, які подарували військові. Загалом вдалося зібрати приблизно 10 тисяч доларів. Гроші направлять на тактичну медицину бійцям 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ та спецпідрозділу "Кракен".

Також серед експонатів виставки – витвори мистецтва майстрині петриківського розпису Катерини Криволап, художниць Вікторії Сокіл та Ольги Родняк.



Під час аукціону вдалося зібрати близько 10 тисяч доларів / Svidok.org

Що відомо про Svidok.org

Svidok.org – це соціальна неприбуткова платформа, яка зберігає спогади українців про війну Росії з Україною. Також платформа співпрацює з Міжнародним кримінальним судом та Офісом генпрокурора. Їм передають свідчення воєнних злочинів, які залишають на свідку.

Зберегти спогад можна через тг-бот @SvidokNoteBot або на сайті Svidok.org за попередньої реєстрації.