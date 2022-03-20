У США пройшов марш матерів на підтримку України та захисту дітей
Джерело:46 News
У США жінки вийшли на марш матерів, аби захистити українських дітей від російських окупантів. Мітингувальниці несли тканини, обмащені червоною фарбою.
Одна з протестувальниць Ольга Горман наголосила, що цією акцією хочуть привернути увагу світу до сотень дітей, які постраждали від війни в Україні.
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Ми хочемо показати всьому світу вбивць. Путін – вбивця,
– наголосила Горман.
Марш матерів у США / Фото Sky News
Інша протестувальниця Ольга Аскьонова пояснила, що вони звертаються до американських лідерів із проханням зупинити це божевілля.
"Будь ласка, зупиніть Путіна. Будь ласка, захищайте Україну", – просять демонстранти.\
Жінки вийшли на марш у США / Фото Sky News
Протест на підтримку українських дітей / Фото Sky News