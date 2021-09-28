США та Росія обговорять контроль над ядерним озброєнням

Представини Сполучених Штатів та Росії проведуть обговорять стратегічну стабільність та контроль над озброєннями. Зокрема мовиться і про ядерну зброю.

Росія та США обговорять ядерну зброю

У Женеву 29 вересня полетить заступник держсекретаря США Венді Шерман. Він спільно з міжвідомчою делегацією зустрінеться з представниками Росії.

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До американської сторони переговорів приєднається також заступник державного секретаря з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс.

Цей діалог стратегічної стабільності відбудеться згідно з домовленостями президентів Джо Байдена та Володимира Путіна, які вони ухвалили особисто на зустрічі в Женеві у червні 2021 року.

Ядерна зброя, Росія та США: що відомо

Понад 90% усієї ядерної зброї у світі належить США та Росії.

Обидві держави мають програми, які передбачають покращення та модернізацію ядерного озброєння.

У 2020 році США та Росія скорочували загальні запаси ядерної зброї.

Однак вже на початку 2021 року, в обох держав було на 50 ядерних боєголовок в оперативному розгортанні більше, ніж у 2020.