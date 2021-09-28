США та Росія обговорять контроль над ядерним озброєнням

28 вересня 2021 , 16:33
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Джерело:

Держдеп США

Представини Сполучених Штатів та Росії проведуть обговорять стратегічну стабільність та контроль над озброєннями. Зокрема мовиться і про ядерну зброю.

Росія та США обговорять ядерну зброю

У Женеву 29 вересня полетить заступник держсекретаря США Венді Шерман. Він спільно з міжвідомчою делегацією зустрінеться з представниками Росії. 

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До американської сторони переговорів приєднається також заступник державного секретаря з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс.

Цей діалог стратегічної стабільності відбудеться згідно з домовленостями президентів Джо Байдена та Володимира Путіна, які вони ухвалили особисто на зустрічі в Женеві у червні 2021 року. 

Зверніть увагу! 16 червня у Швейцарії президенти США та Росії ухвалили спільну заяву щодо стратегічної стабільності.

Ядерна зброя, Росія та США: що відомо

  • Понад 90% усієї ядерної зброї у світі належить США та Росії.
  • Обидві держави мають програми, які передбачають покращення та модернізацію ядерного озброєння. 
  • У 2020 році США та Росія скорочували загальні запаси ядерної зброї. 
  • Однак вже на початку 2021 року, в обох держав було на 50 ядерних боєголовок в оперативному розгортанні більше, ніж у 2020.
Автор: Тетяна Сукач