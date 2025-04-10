США і Росія провели обмін ув'язненими

Вашингтон та Москва у четвер, 10 квітня, провели обмін ув’язненими на знак зміцнення довіри. Обмін відбувся в столиці ОАЕ Абу-Дабі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Кого обміняли США та Росія

Видання повідомляє, що у межах обміну Росія звільнила Ксенію Кареліну, громадянку США і Росії, засуджену до 12 років колонії суворого режиму за пожертвування на користь української благодійної організації, що у Сполучених Штатах.

У відповідь Вашингтон, згідно з оприлюдненою інформацією, звільнив Артура Петрова, громадянина Німеччини та Росії. Чоловіка заарештували у 2023 році на Кіпрі за запитом США за ймовірний експорт чутливої мікроелектроніки.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф і високопоставлений представник російської розвідки провели переговори про обмін, що вказує на поглиблення зв'язків між розвідувальними службами двох країн. Американець був присутній в аеропорту, де відбувся обмін.