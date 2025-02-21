США та Росія таємно зустрічалися у Швейцарії для обговорень війни в Україні, – Reuters

Представники США та Росії останніми місяцями таємно зустрічалися у Швейцарії для неофіційних обговорень щодо війни в Україні. Зокрема, одна з таких зустрічей відбулася минулого тижня.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що відомо про таємні зустрічі США та Росії

Джерела видання повідомили, що переговори між США та Росії у Швейцарії проходили у форматі альтернативного каналу зв’язку, а деякі контакти відбувалися в перехідний період після перемоги Дональда Трампа на виборах 5 листопада.

Попри те, що учасники зустрічей мають досвід у дипломатії та сфері безпеки, вони не є офіційними представниками урядів. Наразі залишається невідомим, чи хтось із них був делегований своєю державою.

Один зі співрозмовників видання, який має безпосередню інформацію щодо переговорів, заявив, що невелика група радників Трампа обізнана про ці зустрічі.

Втім, невідомо, яким був порядок денний зустрічей, чи брали у них участь українські представники та коли саме розпочалися ці контакти.

На що можуть вказувати таємні переговори між США та Росією

У виданні зауважили, що раніше невідомі переговори вказують на те, що, попри майже повне припинення офіційних контактів під час президентства Джо Байдена, США та Росія неофіційно шукають шляхи для припинення війни в Україні.

Одне з джерел описало переговори у Швейцарії як дискусії у форматі "Другий трек" (Track Two) — термін у дипломатії, який означає неофіційний діалог, спрямований на покращення комунікації та обговорення можливих ідей, а не на розробку конкретних пропозицій.

Також двоє співрозмовників зазначили, що принаймні одна зустріч відбулася в Женеві минулого тижня під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Водночас одне з джерел видання припустило, що переговори у форматі "Другий трек" могли втратити свою актуальність, адже між США та Росією відновилися офіційні канали діалогу.