У США росіян офіційно зарахували до "бездомних національностей"

Державний департамент США 21 жовтня оновив перелік Homeless Nationalities – "бездомних національностей". Тепер у ньому фігурують і громадяни Росії.

А все тому, що стосунки між Вашингтоном та Кремлем вкрай напружені. Настільки, що у США не можуть розглядати візові заявки росіян, подані, власне, в Росії.

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Що таке Homeless Nationalities у візовій політиці США

На сайті Держдепу Сполучених Штатів Америки є пояснення, що до Homeless Nationalities ("бездомних національностей") зараховують громадян тих країн, де:

У США немає консульського представництва.

Політична ситуація настільки нестабільна, що американські дипломати не можуть розглядати заявки на візи.

Які країни опинилися у переліку і що це означає

Як свідчить документ, опублікований 21 жовтня на урядовому порталі США, "бездомними національностями" будуть вважати громадян 10 країн – Куби, Еритреї, Ірану, Лівії, Сомалі, Південного Судану, Сирії, Венесуели, Ємену та Росії.



Перелік "бездомних національностей" на сайті Держепу США / Скриншот

Це означає, що, наприклад, росіяни, охочі відвідати США, не зможуть подати заявку на візу на території своєї країни. Американський уряд радить таким пошукачам звертатися до дипломатичного представництва США у Варшаві в Польщі

Чому Білий дім зарахував до цього списку росіян

А все тому, що зараз стосунки США та Росії на дипломатичному рівні дуже напружені – ще з травня 2021 року. Тоді Кремль оприлюднив список "недружніх держав", і в ньому фігурували США.

Американців, зрозуміло, це обурило, і відтоді їхні дипломатичні представництва у Росії надавали послуги тільки в екстрених випадках, та й то для своїх громадян.

випадках, та й то для своїх громадян. З серпня ситуація ще загострилася, адже Кремль заборонив наймати дипмісіям працівників із третіх країн та самої Росії.

А на початку жовтня Росія взагалі пригрозила закрити всі американські представництва на своїй території, почувши, що Сенат вимагає вислати 300 російських дипломатів зі США.

Тож наразі дипломатичні війна Кремля та Білого дому триває.