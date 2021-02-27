У США розбився літак: 3 людей загинули, місцевих жителів евакуювали – фото, відео

В американському штаті Джорджія 26 лютого сталася авіакатастрофа. У результаті трагічного інциденту щонайменше 3 людини загинули, кількох – довелося евакуювати.
Джерело:WSB-TV
Літак розбився в окрузі Холл ввечері 26 лютого. Одномоторний лайнер вилетів з аеропорту в Гейнсвіллі та прямував до Дейтон-Біч, що у штаті Флорида.
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Аварія літака у США
Катастрофа сталася невдовзі після зльоту. Пілот намагався розвернути літак, але не зміг це зробити. Очевидці розповіли, що чули звук, а тоді літак врізався у дерево.
Місцеві рятувальники першими прибули на місце події. Там вони виявили тіла 3 загиблих.
Частина крила потрапила у спальню пересувного будинку, де вечеряли 3 – 4 людини. На щастя, ніхто з них не постраждав.
Через витік палива довелося евакуювати мешканців будинку, розташованого поруч з місцем аварії. Наразі працівники Червоного Хреста працюють з родиною для пошуку тимчасового житла.
Політ виконували у хмарну погоду. Однак наразі невідомо, чи саме вона спричинила катастрофу.
У США розбився літак: дивіться відео
Аварія літака сталася біля Гейнсвілля: дивіться карту