США розглядають можливість тренування українських військових за кордоном

У США заговорили про варіант тренування українських військових за межами України. Такі можливості ще вивчають.

США зосередились на тому, щоб допомогти українцям захиститись та повернути окуповані території. Про це заявив радник Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван.

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Тренування за кордоном

Коли мовиться про навчання, США розглядають системи певної підготовки українців.

І ми говоримо з ними про те, як це може працювати за межами країни,

– сказав Салліван.

Також США шукають у союзників і партнерів зброю, яку українці вже вміють використовувати. Наприклад, Словаччина цього тижня надіслала систему ППО С-300. Відправили її, бо Штати були готові надати комплекси Patriot.

Радник констатував: важливо, аби союзники та партнери, які мають інші типи військової техніки, надсилали їх для потреб українців.

Важливо – Словаччина та Німеччина нададуть Україні важку зброю: