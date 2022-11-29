США таки розглядають можливість надсилання в Україну систем ППО Patriot, – ЗМІ

США можуть надати Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Вони потрібні для захисту від майбутніх ракетних атак росіян.

ЗМІ пишуть про це, посилаючись на високопоставленого представника Міноборони США. Додамо, що на саміті НАТО у Бухаресті 29 листопада також обговорили надання системи ППО Patriot Україні.

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ППО – пріоритет допомоги

Чиновника запитали конкретно про Patriot. Той ствердно відповів, наголосивши, що усі можливості розглядають. Він підкреслив, що протиповітряна оборона є пріоритетом.

Patriot – це один із засобів протиповітряної оборони, який розглядається,

– наголосив політик.

Він додав, що зважають на те, яку допомогу можуть надати союзники та партнери, розглядаючи комбінації.

Що таке ЗРК MIM-104 Patriot? Це американський зенітний ракетний комплекс, який використовують армія США та її союзники. Система складається з ракети повітряного перехоплення та високопродуктивної радарної системи.

Польща запропонувала Patriot Україні

Після інциденту з падінням ракети на території Польщі, Німеччина запропонувала надати Варшаві ЗРК Patriot. Проте Польща відмовилась та наголосила, що краще віддати ці системи протиповітряної оборони Україні.

Німеччина повідомила, що Україна не отримає ці системи, адже вони призначені для використання лише на території НАТО. Втім, згодом у Берліні заявили, що обговорюють із союзниками запит Польщі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що наполягатиме на передачі Україні Patriot.

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