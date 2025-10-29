США розпочинають санкційний наступ на Росію

Дипломат підкреслив, що Дональд Трамп буде стежити за тим, щоб санкцій проти російських енергетичних гігантів дотримувалися неухильно. І що це, мовляв, тільки початок, бо у Трампа є інші серйозні можливості вплинути на російську економіку, щоб змусити Путіна до більшої конструктивності. Про це заявив Віталій Портников, інформує 24 Канал.

Зараз ми спостерігаємо початок санкційного наступу США на Росію. Коли стало відомо, що Вашингтон готовий запровадити нові санкції, Трамп дав Путіну кілька тижнів для того, щоб той усвідомив можливі наслідки економічного тиску і погодився на можливість завершення вогню на російсько-українському фронті.

Як бачимо, поки що у Кремлі не збираються погоджуватися із пропозиціями американського президента, тому що у Путіна з самого початку були абсолютно інші цілі. Він прагнув використати перебування Трампа в Овальному кабінеті, щоб примусити США припинити військову допомогу Україні і не запроваджувати нові санкції проти Росії.

Як інструмент впливу, російський очільник хотів використати компліменти Трампу та обіцянки провести мирні перемовини з Україною. Однак час, коли Путін міг за допомогою слів і обіцянок унеможливлювати нові санкції, очевидно, минув. Наступні тижні будуть останніми тижнями перед неминучою економічною конфронтацією між США та Росією.

Хвиля залякувань від Трампа і Путіна

Виникає питання – що збирається робити російський президент, щоб запобігти новим санкціям? У Кремлі намагаються робити хорошу міну при поганій грі і підкреслюють, що нові санкції не вплинуть на стан російської економіки.

Про це говорив путінський представник Кирило Дмитрієв, який під час перебування у Вашингтоні підкреслив, що нові санкції дадуться взнаки не стільки на позиції США щодо завершення війни в Україні, скільки на американській економіці, бо призведуть до значного збільшення цін на заправках самих США.

Однак цей прогноз поки що видається досить сумнівним, бо ринок не усвідомлює наскільки серйозними є наміри американського президента. Навіть підвищення цін на нафту, яке розпочалося відразу після оголошення про нові санкції, вже зупинилося. Адже багато хто вважає, що Трамп не буде застосовувати цю економічну зброю і може в будь-який момент відмовитися від санкцій, як він неодноразово відмовлявся від тарифів, скажімо, щодо Китаю.

Однак ці побоювання ринку щодо непевності Трамп можуть змінитися справжньою панікою, якщо стане очевидно, що санкції починають діяти й незабаром їх може стати більше. До того ж американці радять і європейцям посилити санкційний тиск на Росію, щоб примусити Путіна до миру.

Зараз найголовніше – наскільки серйозно сам Путін сприймає плани Трампа. Останні дії російського президента демонструють, що він робить ставку на ескалацію і залякування Трампу. Так, випробування ракети "Буревісник" мали продемонструвати американському президентові, що у Росії є можливості до військової конфронтації зі США – насамперед зброя, перед якою може виявитися безсилою ППО Америки.

Однак Трамп на ці залякування відреагував по-трампівськи і підкреслив, що у США є підводний човен з ядерною зброєю біля кордонів Росії. Так що американцям, мовляв, навіть не потрібно нікуди плисти. Ці обміни погрозами ще раз підкреслюють, що про компроміс щодо війни в Україні, нема навіть мови.

США і Росія наближаються до серйозної конфронтації

Вашингтон і Москва наближаються до серйозної конфронтації, можливо, не тільки на економічному, але й на силовому рівні. Тут виникає найважливіше питання – чи може конфронтація з обміну намірами і словами перейти в обмін реальними справами? Чи обмежаться ці реальні справи виключно ударами по російській економіці та демонстраціями сили Росії на полігонах?

Про те, як буде розвиватися ситуація у російсько-американських взаєминах, і чи дійсно вона вплине на війну в Україні, ми зрозуміємо вже найближчими тижнями і місяцями. Адже військова конфронтація наддержав, як правило, розвивається швидко і призводить до непередбачуваних наслідків для них самих.

Найкращий приклад – знаменита Карибська криза. Тоді США і Радянський Союз перебували буквально на кордоні такої конфронтації, яка могла призвести до Третьої світової війни із застосуванням ядерної зброї обома наддержавами.

Зараз, звичайно, ми перебуваємо далеко від такої ситуації, насамперед через економічну вразливість путінської Росії. Однак незрозуміло, наскільки сам Путін усвідомлює цю економічну вразливість і наскільки він готовий приховати економічні можливості силовим тиском на НАТО.

Що робитиме Путін, коли зрозуміє, що на Трампа більше не діють його слова і компліменти? З приємного співрозмовника американський президент перетворюється на справжнього ворога намірів Путіна відновити російську імперську міць у кордонах колишнього Радянського Союзу.

Тут у російського президента дійсно буде вибір: або погодитися на припинення вогню в Україні, або погодитися на ескалацію такого рівня, яка може вартувати безпеки всьому населенню Росії, яке стане заручником великої путінської війни із Заходом.