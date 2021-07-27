Комітет Конгресу розпочав слухання щодо штурму Капітолія, – Голос Америки

Розпочались слухання конгресового комітету, який розслідує події 6 січня. Мовится про заворушення у Вашингтоні, коли натовп прихильників Дональда Трампа штурумував Капітолій.

Першими свідчили правоохоронці, які захищали законодавців від нападників. Питання слухань викликало ще більший розкол між партіями, демократи наполягали на створенні незалежної комісії, натомість республіканці у травні заблокували її створення. Відтак, у конгресову комісію увійшли законодавці від обох партій.

До теми У США винесли перший тюремний вирок учаснику штурму Капітолію: чому це важливо

Війська США завершать бойову місію в Іраку

Джо Байден на зустрічі у Білому домі з прем'єр-міністром Іраку Мустафою аль-Казимі заявив, що американські війська в Іраку завершать бойову місію в найближчі місяці. За словами президента США, нова роль військ полягатиме у продовженні навчання, наданні допомоги та сприянню боротьбі з ІДІЛ. Він додав, що бойових дій армійці США не виконуватимуть.

У США може зрости кількість випадків штаму Дельта

Кількість нових заражень у США у зв'язку з розповсюдженням штаму Дельта може вирости у 4 рази в наступні 6 тижнів. Мовитиметься про 200 тисяч випадків на день, про це попередили центри з контролю та профілактики захворювань. Дельта вражає переважно не вакциновані групи, а повністю вакцинованих у США нині менше, ніж половина населення.

Читайте також Це ще не кінець: чому США чекає нова хвиля пандемії

Повний випуск програми "Голос Америки" на 24 каналі: дивіться відео