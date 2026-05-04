США розпочали виведення своїх військових з Німеччини, – Bild

Сполучені Штати вже розпочали виведення 5 тисяч своїх військових із тренувального полігону Ґрафенвер у Німеччині. Йдеться, ймовірно, про бригаду Stryker, яка базується у місті Фільзек (Баварія).

Про це йдеться в матеріалі Bild.

Як США виводять свої війська з Німеччини?

Загалом у Німеччині дислоковано близько 40 тисяч американських військових. У Ґрафенвері під час ротацій перебуває приблизно 16 тисяч солдатів, у Фільзеку – близько 10 тисяч.

Полігон також є найбільшим американським навчальним центром за межами США. Разом із військовими в регіоні проживають їхні родини та цивільний персонал – загалом понад 30 тисяч американців.

У Пентагоні заявили, що виведення військ планується завершити протягом 6 – 12 місяців.

Мер міста Фільзек Торстен Гредлер назвав рішення "дуже серйозним ударом", зазначивши, що американська присутність є важливою частиною економіки регіону, який вважається одним із найменш розвинених у Баварії.

Водночас повного закриття бази не планується: після скорочення там залишаться від 5 до 8 тисяч військових.

Як повідомляється, скорочення контингенту може бути пов'язане з політичними напруженнями, зокрема критичними заявами німецького канцлера Фрідріха Мерца щодо становище США в переговорах про завершення війни між Іраном та Ізраїлем.

Раніше цього тижня політик заявив, що Іран "принизив" США, а також поставив під сумнів стратегію Дональда Трампа щодо завершення конфлікту.

Варто зазначити, що в 2020 році, Дональд Трамп уже ініціював план виведення військ із Фільзека, однак тоді процес зупинився після зміни адміністрації в США. За оцінками американських експертів, нинішнє скорочення може послабити східний фланг НАТО в Європі, оскільки разом із військовими буде виведено частину спеціалістів, зокрема танкістів, артилеристів і пілотів.

З чого все розпочалося?

Нещодавно Дональд Трамп опублікував пост, у якому повідомив: США розглядають можливе скорочення військ у Німеччині. Ця заява американського лідера стала несподіванкою для Пентагону. Посадовці вважають, що скорочення американської присутності в Німеччині може послабити стримування Росії, яка, за оцінками європейських чиновників, може становити загрозу НАТО в майбутні роки.

Вже 1 травня стало офіційно відомо, що США виводять 5000 своїх військових з Німеччини.

Речниця НАТО Еллісон Харт заявила, що Альянс уже співпрацює зі США, щоб зрозуміти рішення Трампа. Вона зазначила, що цей крок підкреслює необхідність того, щоб Європа продовжувала більше інвестувати в оборону та брала на себе більшу частку відповідальності за безпеку регіону.

До слова, в інтерв'ю для 24 Каналу генерал-майор австралійської армії у відставці Мік Раян зазначив, що за чотири роки війни в Україні Європа нарешті почала чіткіше усвідомлювати масштаби російської загрози. Він також наголосив, що механізм надання дешевих кредитів на закупівлю озброєнь є важливою складовою посилення обороноздатності європейських країн.