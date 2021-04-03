Вирушив у духовну подорож: у США розповіли про загиблого нападника на Капітолій – фото

У п'ятницю, 2 квітня, автомобіль поліцейських біля Капітолія у Вашингтоні протаранив 25-річний Ноа Грін. Напередодні нападу чоловік заявив, що вирушає у "духовну подорож".

В останні роки Грін жив у штаті Індіани. Напередодні у своїх соцмережах чоловік написав, що звільнився з роботи та вирушає у "духовну подорож".

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Окрім того, Грін активно висвітлював у своїх акаунтах діяльність націоналістичної релігійної організації "Нація ісламу".

Нападник також скаржився, що страждає від наслідків необдуманого вживання наркотиків.

Станом на 3 квітня сторінки Гріна виділили. Facebook пояснив це "політикою щодо небезпечних осіб та організацій".

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