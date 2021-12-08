США розширять військову допомогу Україні у разі вторгнення Росії

Україна може розраховувати на додаткову військову допомогу від США, якщо Росія піде в наступ. У випадку ворожого вторгнення Москві загрожують економічні санкції.

У цьому запевнив радника американського президента з національної безпеки Джейк Салліван. 7 грудня він виступив на брифінгу після перемовин Байдена з Путіним.

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Що кажуть у Байдена про військову допомогу

За словами Саллівана, у разі вторгнення Росії в Україну реакція Сполучених Штатів Америки та їхніх союзників буде жорсткою. Він пояснив, що мовиться про "серйозні економічні заходи проти Москви". Водночас тоді Київ й отримає додаткову військову допомогу.

Це окрім тієї допомоги, що ми вже надаємо. І ми зміцнимо наших союзників на східному фланзі, надавши їм додаткові можливості у відповідь на цю ескалацію,

– уточнив радник президента.

Раніше ЗМІ повідомили, що Україна попросила США передати частину озброєння, яка призначалася Афганістану до того, як владу там захопили бойовики "Талібану". Про це новий міністр оборони Олексій Резніков говорив під час свого візиту до Вашингтону в листопаді.

Східна Європа може розраховувати на США

Як пояснив Салліван, подальше російське вторгнення в Україну занепокоїть інші країни у Східній Європі. Вони розраховуватимуть на розширення військової присутності США. На такий запит Вашингтон готовий відповісти позитивно. Втім, наголосив радник Байдена, про це буде мовитися лише у випадку розширення російської агресії.

Байден пригрозив Путіну через Україну

У ході перемовин з російським президентом Байден підтвердив, що США непохитно підтримують суверенітет та територіальну цілісність України. Політик висловив стурбованість через активність російських сил біля кордонів нашої держави. У Білому домі наголосили, що він чітко дам зрозуміти, якою буде реакція на подальшу агресію Кремля.