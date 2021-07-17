Скаржаться на дивні симптоми: США розслідують можливу атаку на американських чиновників
Джерело:The New Yorker
США розслідують можливу атаку на американських чиновників у Відні. У політиків з'явилися дивні проблеми зі здоров'ям. Симптоми були схожі на гаванський синдром.
Відтоді, як Байден став президентом, близько 20 американських чиновників, розвідників і дипломатів повідомили про дивні недуги. До речі, журналісти називають Відень лігвом шпигунів, адже у місті розташовані штаб-квартири ООН і низки міжнародних організацій.
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У США називають інциденти "аномальними"
Урядові установи США називають це "аномальними" або "незрозумілими" порушеннями здоров'я.Пентагон і ЦРУ посилили пошуки їх причин, оскільки вони досі невідомі.
Директор Управління Вільям Бернс поговорив з потерпілими з Відня. Він нібито неофіційно назвав випадки атаками.
Активно розслідуємо повідомлення про інциденти зі здоров'ям серед спільноти посольства США у Відні,
– сказав Бернс.
Що відомо про Гаванський синдром
- Визначення Гаванський синдром прийшло зі столиці Куби. Там, у 2016 – 2017 роках співробітники ЦРУ і Держдепу США скаржилися на дивні головні болі та запаморочення. Крім того, вони мали проблеми зі слухом та зором.
- У потерпілих фахівці не знайшли зовнішніх пошкоджень черепа. Проте їхній стан описали як "струс мозку без струсу мозку".
- Причину цього явища не встановили. Однак чиновники в адміністраціях Байдена і 45 президента США Дональда Трампа підозрювали, що за цим стоїть Росія.
- Вони припускали, що оперативники ГРУ націлювали пристрої з мікрохвильовим випромінюванням на американських чиновників. Ймовірно, для того, аби вкрасти дані з їх комп'ютерів або смартфонів.