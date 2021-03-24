Погана ідея, – США серйозно попередили Німеччину щодо "Північного потоку-2"

Ентоні Блінкен повідомив Німеччині про можливі санкції для компаній, які братимуть участь у будівництві "Північного потоку-2".
Джерело:CNN
Державний секретар США Блінкен під час пресконференції у Брюсселі заявив, що Німеччина є однією з найближчих партнерів його країни. Однак проєкт "Північний потік-2" викликає розбіжності.
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Трубопровід розділяє Європу, він піддає Україну і Центральну Європу маніпуляціям з боку Росії та суперечить власним європейським енергетичним завданням,
– заявив Блінкен.
Що ще сказав Блінкен
Під час розмови з німецьким колегою Гайко Маасом Блінкен зауважив, що компанії, які працюватимуть над "Північним потоком-2" можуть потрапити під санкції.
Окрім того, державний секретар США нагадав: президент Джо Байден проти трубопроводу.
"Президент Байден протягом тривалого часу дуже чітко висловлювався щодо "Північного потоку-2", що це – погана ідея", – зауважив Блінкен.
"Північний потік-2": останні новини
- У Німеччині представники партії "Зелених" пообіцяли зупинити "Північний потіку-2" після виборів до Бундестагу.
- У Bloomberg повідомили, що Байден планує нові санкції, які остаточно заблокують "Північний потік-2".