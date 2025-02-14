США серйозно стурбовані питанням безпеки Європи, – Венс про війну Росії та України

Віцепрезидент США Венс виступив на Мюнхенській безпековій конференції 14 лютого. У своїй промові він заявив, що Штати стурбовані питанням безпеки Європи.

Венс вважає, що європейські країни відійшли від цінностей, які поділяють США. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на промову віцепрезидента США.

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Венс не вважає, що Росія чи Китай загрожують Європі

Венс наголосив, що його хвилює не Росія, Китай чи "будь-який інший зовнішній актор", а загроза саме зсередини Європи.

Адміністрація Трампа серйозно стурбована питанням європейської безпеки… Мене хвилює загроза зсередини, відступ Європи від деяких її найважливіших цінностей, цінностей, які поділяють зі США,

– заявив Венс.

При цьому він наголосив, що Штати будуть боротися за безпеку, хоча у Трампа інші погляди, аніж були у Байдена.

"Як адміністрація Байдена хотіла заткнути людей, котрі говорили, що думають, так й адміністрація Трампа буде робити абсолютно протилежне. І ми сподіваємося, що будемо працювати над цим. У Вашингтоні є інша думка. Під лідерством президента Трампа ми можемо не погоджуватися з вашими поглядами, але ми будемо битися за нашу безпеку та свободу. Не зважаючи на те, чи ми погоджуємося, чи ні", – сказав Венс.

Щодо війни в Україні він заявив, що США схильні до думки, що з Росією можна домовитися. Так, на його думку, українська та російська сторона мають дійти згоди, а європейська – взяти на себе більше відповідальності за ситуацію на континенті.

Адміністрація Трампа дуже переймається європейською безпекою. Ми вважаємо, що ми можемо домовитися щодо України та Росії,

– сказав віцепрезидент США.