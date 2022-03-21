США і ще 12 країн підписали спільну заяву "Про нагальну необхідність модернізації ППО України"

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що 13 країн підписали спільну заяву "Про нагальну необхідність модернізації протиповітряної оборони України".

Про це Стефанчук повідомив на своїй сторінці у твітері, подякувавши партнерам за підтримку.

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Які країни підписали заяву:

Чехія,

Естонія,

Польща,

Франція,

Грузія,

Німеччина,

Ірландія,

Латвія,

Литва,

Нідерланди,

Швеція,

Велика Британія

США

Щиро вдячні за підтримку України у цей непростий час,

– додав голова Верховної Ради.

Подробиці заяви наразі не розголошують.

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