США і ще 12 країн підписали спільну заяву "Про нагальну необхідність модернізації ППО України"
21 березня 2022 , 13:22Читать новость на русском
Джерело:твітер Руслана Стефанчука
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що 13 країн підписали спільну заяву "Про нагальну необхідність модернізації протиповітряної оборони України".
Про це Стефанчук повідомив на своїй сторінці у твітері, подякувавши партнерам за підтримку.
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Які країни підписали заяву:
- Чехія,
- Естонія,
- Польща,
- Франція,
- Грузія,
- Німеччина,
- Ірландія,
- Латвія,
- Литва,
- Нідерланди,
- Швеція,
- Велика Британія
- США
Щиро вдячні за підтримку України у цей непростий час,
– додав голова Верховної Ради.
Подробиці заяви наразі не розголошують.
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