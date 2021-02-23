З пасажирами на борту: у США Boeing раптово відхилився від курсу через проблеми з двигуном

23 лютого 2021 , 09:53
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У понеділок, 22 лютого, ще один Boeing здійснив аварійну посадку через проблеми з двигуном. Мовиться про пасажирський Boeing 757-200 авіакомпанії Delta Airlines.

Джерело:

The Seattle Times

Екстрену посадку Boeing здійснив у штаті Юрта в аеропорту Солт-Лейк-Сіті.

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Рейс 2123 було перенаправлено для посадки в Солт-Лейк-Сіті через зайву обережність,
– розповіли у Delta Airlines.

Деталі

  • Boeing прямував з Атланти до Сіетлу.
  • Однак під час польоту пілоти зауважили індикатор, який попереджав про можливу проблему з одним із двигунів.
  • Після переговорів з диспетчерами пілоти вирішили зробити екстрену посадку літака.
  • Посадка в еропорту Солт-Лейк-Сіті минула без пригод.
  • Відразу після приземлення літак оглянули фахівці. Однак вони не виявили жодних проблем із двигуном.
  • Постраждалих внаслідок інциденту немає.
  • Точну кількість пасажирів, які перебували на борту, авіакомпанія наразі не оприлюднила.

Попередня посадка Boeing: що відомо

  • 20 лютого Boeing 777-200 почав розпадатися просто під час польоту. У літака раптом відвалилася частина двигуна.
  • На борту перебували 231 пасажир та 10 членів екіпажу.
  • На щастя, літак вдалося посадити в міжнародному аеропорту Денвера. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.