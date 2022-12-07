США слідкують за кількістю використаних Росією боєприпасів: генерал Міллі пояснив чому

Росія вже вичерпала значну частину своїх високоточних боєприпасів під час вторгнення в Україну. Ба більше, її промисловість не може виробляти всі види боєприпасів і систем зброї через санкції Заходу.

Про це під час брифінгу повідомив генерал армії США Марк Міллі. Він зазначив, що Україна, яку озброюють країни Заходу, швидкими темпами використовує артилерію та інші види боєприпасів.

До речі США не збираються перешкоджати Україні розробляти власні засоби дальнього ураження, – Пентагон

Пентагон моніторить число російських ракет

Сполучені Штати вивчають кількість боєприпасів, використаних Росією у війні в Україні, щоб переконатися, що Пентагон точно розраховує зброю, яка йому знадобиться в разі будь-яких майбутніх конфліктів або операцій.

За словами генерала, Збройні сили країни мають плани на випадок потенційних конфліктів у всьому світі. Вони включають кількість військ, одиниць обладнання та боєприпасів, які можуть знадобитися.

Ми зараз проводимо дослідження, аналіз, щоб переконатися, що наші підрахунки на випадок надзвичайних ситуацій, будуть правильними,

– сказав Міллі.

Він додав, що у разі потреби, військове керівництво звернеться до виробників для поповнення арсеналів, щоб бути впевненими у наявності необхідного рівня запасів.

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