У США спалахнули нові лісові пожежі: дим наближається до Лос-Анджелеса

У штаті Каліфорнія зафіксували нові лісові пожежі. Цього разу полум'я наближається до Лос-Анджелеса.

Вогонь поширюється надто швидко. Руйнівна пожежа вже наблизилася до озера Тахо, в результаті чого мешканці курортного району підготувалися до найгіршого.

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Якість повітря погіршилася через пожежі

Натомість дим від численних пожеж у Північній Каліфорнії пробирається на південь, створюючи потенційно небезпечну якість повітря для району Лос-Анджелеса.

За інформацією видання, управління якістю повітря південного узбережжя до ранку 26 серпня видало рекомендації щодо великих частин округів Лос-Анджелеса, Ріверсайду та Сан-Бернардіно.

Щоб загасити вогонь, працює пожежний літак. Рятувальники повідомили, що займання під контролем, проте існують ризики нових спалахів через суху та спекотну погоду. Значна частина Каліфорнії переживає "екстремальну" або "виняткову" посуху, рослинність пересохла і готується до спалювання.

Лісова пожежа у Каліфорнії в 2021 році: головне

Штат Каліфорнія у 2021 році охопила величезна лісова пожежа. Вона отримала назву Dixie й повністю зруйнувала місто Грінвіл.

Внаслідок стихії 4 людини зникли безвісти. Сильні вітри ускладнюють стримування вогню.

Також через пожежу понад тисяча будинків та підприємств зруйновані, ще майже кілька тисяч споруд перебувають під загрозою.

Приблизно 21 тисячу рятувальників залучили до гасіння, що у понад 2 рази більше, ніж було влітку 2020 року. Попередньо, пожежа могла спалахнути після падіння дерева на лінію електропередач.

Кілька великих пожеж у 2021 році обвуглили понад 1,6 мільйона акрів в усьому штаті й спричинили токсичний дим. Якість повітря навколо різко впала.