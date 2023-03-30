У США зіткнулися армійські вертольоти: загинули багато військових

У США під час авіаційних навчань зіткнулися 2 вертольоти. Почалось розслідування трагічної події. Проте слідство не виключає, що аварія могла трапитись через неправильне пілотування.

Ввечері 29 березня на південному заході штату Кентуккі під час навчальної операції зіштовхнулись 2 вертольоти HH60 Blackhawk. Обидва гелікоптери використовувалися для медичної евакуації, хоча в момент аварії вони були в польоті.

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Скільки солдатів загинули

Представник військової бази армії США "Форт Кемпбелл" повідомив, що внаслідок аварії загинули 9 солдатів. При цьому скільки саме людей перебували на бортах вертольотів не уточнюється. Також армія США не повідомила про поранених.

На військовій базі заявили, що обидва вертольоти перебували під управлінням 101-ї повітряно-десантної дивізії та виконували "звичайну навчальну місію" о 10-й годині вечора за місцевим часом. Інцидент перебуває на стадії розслідування.

Губернатор Кентуккі Енді Бешир завітав до армійського об'єкта. Він запропонував людям "молитися за всіх постраждалих" і сказав що ті, хто помер, "не будуть забуті", запропонувавши свою підтримку їхнім сім'ям. Попередньо він сказав, що причиною зіткнення могла стати помилка пілотування. Мовляв, коли гелікоптери зблизилися, один із них зачепив лопать іншого.

Це третя подібна трагедія з цими вертольотами за 2 роки

Інцидент є третьою катастрофою з гелікоптерами Blackhawk за останні два роки: