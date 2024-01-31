США вже спрямували українським військовим бомби GLSDB, – Нуланд

Вікторія Нуланд дала зрозуміти, що українські захисники найближчим часом отримають американські бомби GLSDB. Ця зброя надана у рамках допомоги від США.

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що американські бомби GLSDB вже прямують до ЗСУ. Про це вона сказала у Києві на брифінгу, який проходив ввечері 31 січня.

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Що сказала Нуланд

Представниця Держдепартаменту США запевнила у підтримці України з боку Вашингтона.

США продовжують надавати Україні підтримку, зокрема нові інвестиції, нові системи озброєння, такі як Small Diameter Bomb (бомби малого діаметра – мовиться про GLSDB – 24 Канал), які вже їдуть на фронт. А також відновлення оборонної промисловості для забезпечення тривалої боротьби проти тих, хто хоче вкрасти нашу свободу,

– заявила Нуланд.

Заступниця держсекретаря США зазначила, що Силам оборони вдалося деокупувати 50% територій, які росіяни намагалися захопити від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також Нуланд заявила, що наші воїни завдали значних збитків сухопутним військам країни-агресорки та Чорноморському флоту держави терориста. За її словами, це призвело до зростання економіки України від 4% до 5%, чому "країни світу мають позаздрити".