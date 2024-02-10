У США літак впав на трасу, врізався в авто та спалахнув: моторошні кадри
Джерело:The New York Times
Літак Bombardier Challenger 600 перевозив п'ятьох людей. Під час спроби аварійної посадки на автомагістраль поблизу Неаполя, штат Флорида, він спалахнув.
В заяві Федерального управління авіації США йдеться, що літак розбився на шосе близько 15:15. Троє людей, які були на борту, змогли врятуватися, ще двоє пасажирів загинули.
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Що сталося з літаком
За попередньою інформацією, пілот повідомив, що у літака відмовили два двигуни, коли він наближався до аеропорту Неаполя. Літак розбився за кілька кілометрів від аеропорту.
Вони повинні були приземлитися тут, у Неаполі, і приблизно за дві чи три хвилини до цього наша вежа отримала повідомлення від пілотів про те, що у них, цитую, втрачені обидва двигуни,
– заявила Робін Кінг, директорка зі зв'язків із громадськістю аеропорту Неаполь.
Національна рада з безпеки транспорту заявила, що не буде коментувати причини катастрофи на ранніх етапах розслідування. За даними офісу шерифа округу Коллієр, ділянка автомагістралі буде закрита щонайменше на 24 години.
Авіакатастрофа у штаті Флорида / ABC News, The New York Times, Cleveland.com
Влада закликала місцевих жителів уникати району авіакатастрофи, поки поліція та Національна рада з безпеки транспорту проводять розслідування.
Авіакатастрофи у світі
6 лютого 2024 року у вертолітній катастрофі загинув експрезидент Чилі Себастьян Піньєра. За попередніми даними, гелікоптер впав у воду через кілька хвилин після зльоту. Себастьян Піньєра не зміг розстебнути ремінь безпеки та потонув. Пізніше рятувальники виявили його тіло на глибині близько у 40 метрів. Усім 3 іншим пасажирам вдалося врятуватися.
Нещодавно у США у штаті Флорида літак впав на мобільні будинки. Керівник пожежної служби Кліруотера підтвердив, що є кілька загиблих як у літаку, так і в будинку. Водночас точної кількості загиблих він не називав. Також невідомо, скільки людей перебувало на борту.
Наприкінці січня 2024 року авіакатастрофа сталася у Бельгії. Тоді поблизу міста Спа розбився невеликий туристичний літак. Він не зміг злетіти та врізався в інший транспортний засіб. І літак, і авто спалахнули. На жаль, пасажири літака загинули. Водій автомобіля вийшов з машини, коли сталася аварія. Це і врятувало йому життя.