США уважно стежать за пересуванням російських військ біля України – Голос Америки

Сполучені Штати Америки уважно стежать за пересуванням російських військ біля українських кордонів. США перебувають у постійному контакті з українськими посадовцями.

Це заявила речниця Білого дому Джен Псакі. Вона відзначила, що будуть певні видимі і невидимі наслідки для Росії через її агресію.

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Накопичення російських військ біля кордонів

Уряд США повідомляє про небезпечне накопичення російських військ на кордоні з Україною. Білий дім публічно попередив Росію про наслідки у випадку агресії та закликав Україну не піддаватися на провокації.

Вашингтон 10 квітня анонсував засідання Організації з безпеки і співробітництва в Європі, на якому планувалося заслухати пояснення Росії щодо концентрації військ на кордоні з Україною та в окупованому Криму. Але Москва відмовилась брати участь.

Блінкен хоче поговорити про ситуацію в Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен вирушає цього тижня до Брюсселя, щоб серед інших тем обговорити зростання напруги між Україною та Росією. Він приєднається до міністра оборони США Ллойда Остіна, щоб проконсультуватися з іншими членами НАТО та партнерами щодо низки спільних пріоритетів.

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Новий денний рекорд вакцинації у США

В суботу, 10 квітня, у США вакцинували від коронавірусу 4 мільйони 600 тисяч людей. Це новий денний рекорд вакцинації. Водночас кількість нових захворювань у Штатах також зростає. Вона вже сягнула пікових показників минулого літа, в середньому – 70 тисяч випадків щодня.

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