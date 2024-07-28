Історичне рішення: США створять нове військове командування в Японії, – WSJ

Сполучені Штати створять нове військове командування в Японії. Таким чином Вашингтон намагається зміцнити союзників в Азії.

Відповідні дії здійснюють на тлі нарощення військової міці з боку Китаю. Нове американське командування координуватиме військові операції з японцями, плануватиме спільні навчання і братиме участь в обороні країни в разі початку бойових дій.

Дивіться також У Японії затримали росіянина, який намагався обійти санкції: що відомо

США створять військове командування в Японії

The Wall Street Journal пише, що Сполучені Штати прагнуть підтримати зусилля Японії з нарощування свого військового потенціалу, серед якого й нове об'єднане військове командування, яке влада країни планує створити на початку 2025 року.

Зазначається, що це є частиною ширших зусиль зі зміцнення військових відносин між союзниками й охоплює зусилля Японії зі зміцнення промислової бази Заходу, що, як очікується, охоплюватиме постачання в США протиракетних систем Patriot.

Токіо та Вашингтону доводиться спільно протистояти зростаючому військовому співробітництву між Пекіном та Москвою, які минулого тижня вперше направили спільний патруль бомбардувальників у бік Аляски. Ще однією небезпекою є ракетний арсенал КНДР, який постійно збільшується.

Видання стверджує, що США вже беруть участь в амбітних зусиллях з надання допомоги Австралії в придбанні атомних підводних човнів. Американська влада також скасувала обмеження на дальність польоту балістичних ракет, які КНДР може розробляти за американськими технологіями.

Водночас Японія вирішила придбати у США сотні крилатих ракет "Томагавк", які можуть атакувати наземні цілі.

Колишній високопоставлений представник США з питань азійської політики Крістофер Джонстон запевняє, що це означає, що США готові зробити кроки для підтримки союзницького потенціалу так, як ми не робили цього раніше.

Однак робота над цим досі не завершена. Для його створення американські військові планують переобладнати наявний адміністративний штаб на базі поблизу японської столиці.

Це фактично новий тип співпраці для США і Японії, і тому знадобиться багато зусиль, і нам доведеться наростити нові м'язи, щоб бути в змозі зробити це,

– заявив колишній співробітник Міністерства оборони Зак Купер.

Таким чином, уперше американський бойовий потенціал перебуватиме під командуванням штабу на території Японії, через що більше не треба чекати вказівок від Індо-Тихоокеанського командування США, яке розташоване на Гаваях за 3,5 тисячі миль.