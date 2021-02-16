Розслідування штурму Капітолію: у США створюють спеціальну комісію

Законодавці створюють зовнішню незалежну комісію з розслідування заворушень у Сполучених Штатах Америки. Це заявила спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі.

Комісія має встановити факти і причини нападу на Капітолій. Таку інформацію Пелосі розповіла в листі законодавцям.

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За зразком комісії у 2001 році

Комісію створять за зразком аналогічної комісії, яку заснували після атак 11 вересня 2001 року.

Що розгляне комісія

Спікерка Палати представників зазначила, що група також розгляне факти і причини щодо готовності та реагування поліції Капітолія США. Це стосується й інших федеральних і місцевих правоохоронних органів у районі Капітолію.

Заворушення у Вашингтоні: коротко

Сотні прихильників Трампа 6 січня 2021 року прорвалися через бар'єри до Капітолію.

У результаті заворушень загинуло 5 людей.

Мітинг прихильників Трампа обійшовся у приблизно 500 тисяч доларів, 300 з них – надала одна людина.

Сенат США ухвалив рішення нагородити золотою медаллю Конгресу поліціянта Юджина Гудмана, який захищав Капітолій під час штурму 6 січня 2021 року.



Заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу