США стягують додаткові сили на Близький Схід

Ситуація на Близькому Сході стає дедалі напруженішою. На тлі конфлікту між Ізраїлем та "Хезболлою" США вирішили перекинути додаткові сили на Близький Схід.

Відповідна інформація з'явилася увечері 23 вересня. Про це повідомляє видання Reuters.

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США вирішили підсилити свої сили на Близькому Сході

Пентагон заявив, що йдеться про невелику кількість додаткових військ. Втім, там відмовилися уточнювати точну кількість військових та їхні завдання.

З міркувань обережності ми відправляємо невелику кількість додаткового американського військового персоналу, щоб посилити наші сили, які вже знаходяться в регіоні,

– сказав речник Пентагону Патрік Райдер.

У Reuters зауважили, що адміністрація Байдена намагалася стримати конфлікт у секторі Газа та неодноразово закликала до розв'язання кризи на кордоні Ізраїлю та Лівану дипломатичним шляхом.

Так, міністр оборони США Ллойд Остін під час телефонної розмови з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом у неділю, 22 вересня, запропонував, щоб жодні сторонні особи не втручалися в конфлікт.

"Міністр чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати залишаються налаштованими захищати американські сили та персонал і сповнені рішучості стримати будь-яких регіональних гравців від використання ситуації або розширення конфлікту", – йдеться в заяві Пентагону.

Додамо, що Ізраїль вранці 23 вересня заявив про початок попереджувальної наступальної операції. Зокрема, ЦАХАЛ почав бити по військовій інфраструктурі "Хезболли".