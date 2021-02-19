США таки представлять нові санкції щодо "Північного потоку-2", Німеччину не зачеплять, – ЗМІ

19 лютого 2021 , 07:56
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Влада Сполучених Штатів опублікує доповідь щодо нових обмежень проти проєкту "Північний потік-2". За інформацією ЗМІ, про санкції оголосять вже 19 лютого.

Джерело:

Bloomberg

За даними джерел, Німеччину американські санкції зачепити не повинні.

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Обмеження стосуватимуться невеликої кількості компаній, пов'язаних з Росією. Німецькі організації, що співпрацюють з проєктом не чіпатимуть, аби не викликати незадоволення офіційного Берліна.

Конгресмени просили Блінкена розповісти про нові санкції

Зазначимо, що раніше про нові санкції проти "Північного потоку-2" нагадали конгресмени. Представники Палати представників США звернулись до держсекретаря Ентоні Блінкена, аби той розповів про плани щодо обмежень.

Раніше група членів американського Конгресу США звернулася до держсекретаря Ентоні Блінкена з вимогою надати відомості про плани з введення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".

Зокрема, політиків цікавить:

  • статус проєкту після начебто відновлення робіт;
  • перелік компаній, які перестали співпрацювати з проєктом,
  • статус консультацій з партнерами у Європі;
  • плани адміністрації Байдена щодо проєкту.

Що відомо про проєкт "Північний потік-2"?


Через потужні санкції США Росія припинили спорудження "Північного потоку-2" у 2019 році. Проте наприкінці 2020 року будівництво знову відновили. На зупинці робіт наполягають і депутати Європарламенту.