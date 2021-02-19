США таки представлять нові санкції щодо "Північного потоку-2", Німеччину не зачеплять, – ЗМІ

Влада Сполучених Штатів опублікує доповідь щодо нових обмежень проти проєкту "Північний потік-2". За інформацією ЗМІ, про санкції оголосять вже 19 лютого.

За даними джерел, Німеччину американські санкції зачепити не повинні.

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Обмеження стосуватимуться невеликої кількості компаній, пов'язаних з Росією. Німецькі організації, що співпрацюють з проєктом не чіпатимуть, аби не викликати незадоволення офіційного Берліна.

Конгресмени просили Блінкена розповісти про нові санкції

Зазначимо, що раніше про нові санкції проти "Північного потоку-2" нагадали конгресмени. Представники Палати представників США звернулись до держсекретаря Ентоні Блінкена, аби той розповів про плани щодо обмежень.

Раніше група членів американського Конгресу США звернулася до держсекретаря Ентоні Блінкена з вимогою надати відомості про плани з введення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".

Зокрема, політиків цікавить:

статус проєкту після начебто відновлення робіт;

перелік компаній, які перестали співпрацювати з проєктом,

статус консультацій з партнерами у Європі;

плани адміністрації Байдена щодо проєкту.