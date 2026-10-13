Трамп має тиснути на Росію, а не на Україну, – Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав президента США Дональда Трампа чинити тиск на Росію, а не на Україну. Він наголосив, що Європа продовжує підтримувати Україну.

Про це пише він сказав в інтерв'ю Bloomberg Television на полях Варшавського безпекового форуму в понеділок, 12 жовтня.

Що сказав Сікорський

Польський міністр наголосив, що тиснути треба аж ніяк не на жертву.

Ми цінуємо участь президента Трампа у спробах завершити російсько-українську війну. Але в Польщі ми переконані: це дасть результати, якщо тиснути на агресора, а не на жертву,

– наголосив Сікорський.

Цими вихідними Трамп закликав Україну припинити авіаудари по нафтопереробних заводах у Росії, заявивши, що обидві сторони нібито погодилися на "енергетичне перемир'я". Натомість президент Володимир Зеленський зазначив, що Москва не дотримується цієї домовленості, продовжуючи атакувати інфраструктуру його країни.

Також зі сторони США було послаблення санкцій проти Росії та дизельна угода.

Натомість ЄС посилив тиск на Моску, погодившись у понеділок запровадити новий пакет санкцій, що стосуються понад 1600 фізичних та юридичних осіб.

"Вважаю, що це правильна відповідь на непоступливість Володимира Путіна", – сказав Сікорський, назвавши цей пакет санкцій "найжорсткішим на сьогодні".

Домовленість Трампа з Росією викликала реакцію Зеленського, який назвав її "слабкою", що, своєю чергою, спонукало президента США заявити, що українському президенту варто подумати про відхід від справ. Ця суперечка нагадала про їхню особисту дискусію в Овальному кабінеті в лютому 2025 року, яка на певний час призвела до припинення обміну розвідувальними даними між США та Києвом.

Сікорський відкинув побоювання, що конфлікт може вийти з-під контролю. За словами міністра, ці два лідери, яких він назвав "світовими знаменитостями", владнають розбіжності, як робили це й раніше.

Обидва лідери зважають на внутрішню політику, але головна істина полягає в тому, що агресором є саме Росія. Саме Росія вторглася в Україну, і саме Росія становить загрозу для Заходу та миру в усьому світі,

– зазначив польський міністр.

До слова, американські джерела Reuters заявили, що представники Трампа Віткофф та Кушнер під час зустрічі в Маямі заявили українській стороні, що Путін не готовий домовлятися про припинення війни, а оголошена домовленість щодо пального може допомогти відновити тристоронні переговори.

Водночас американські експерти, коментуючи дизельну угоду з Росією, зауважують, що вона навряд чи суттєво знизить ціни в США. Обсяг пального, що надійде на ринок завдяки цій домовленості, менший за добову потребу лише одного транспортного сектору США. Та й у високих цінах на пальне винна війна в Ірані, а не удари України по НПЗ Росії.

Окрім того, раніше Сікорський повідомив, що у Москві зафіксували дефіцит пального, оскільки Україна вивела з ладу значну частину російських нафтопереробних потужностей. Це поставить під питання спроможність Росії експортувати нафтопродукти до США.