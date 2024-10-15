У США тиснуть на Зеленського щодо мобілізації з 18 років, але президент проти, – Лещенко

Політики США тиснуть на президента Зеленського щодо мобілізації в Україні з 18 років. Втім, глава держави виступає проти цього.

Це питання порушують як республіканці, так і демократи. Екснардеп Сергій Лещенко каже, що американці порівнюють ситуацію в Україні із В'єтнамом.

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США виступають за мобілізацію в Україні з 18 років

Американські політики не розуміють, чому в Україні досі не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років.

Аргумент партнерів такий: коли була війна США у В'єтнамі, туди забирали з 19 років,

– пише Лещенко.

За словами екснардепа, у Штатах такими заявами натякають на те, що самої лише західної зброї недостатньо для боротьби з Росією.

Лещенко каже, що президент Зеленський "не продавився" та продовжує переконувати обидві партії США, що потрібно надавати зброю Україні без зміни призовного віку.