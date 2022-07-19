США на тижні планують затвердити 700-мільйонний пакет допомоги Україні: там будуть нові HIMARS

Вже цього тижня США мають затвердити новий пакет допомоги для України. Його оцінюють у 700 мільйонів доларів.

Ба більше, він включатиме нові реактивні системи залпового вогню HIMARS. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

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Більше HIMARS та боєприпасів

За словами Кірбі, Штати продовжать надавати Україні допомогу "історичного рівня".

Цього тижня адміністрація оголосить про наступний пакет озброєнь і обладнання для України. Він включатиме більше HIMARS,

– сказав чиновник.

Він відзначив, що українці ефективно використовують HIMARS на полі бою. Крім того, в пакеті також будуть додаткові артилерійські боєприпаси і ракети для РЗСО.

Також інформацію підтвердив і глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він написав, що "скоро в нас буде ще більше HIMARS".

Скільки ще HIMARS та M270 потрібно ЗСУ

Раніше міністр оборони Олексій Резніков розповідав, що зараз українські військові з допомогою лише 8 систем HIMARS знищили понад 30 складів та командних пунктів ворога.

Проте міністр наголошував, що нам потрібно принаймні ще 50 таких систем, аби відбити ворога. Для ефективного контрнаступу по всій лінії фронту, потрібно 100 систем. До речі, Резніков анонсував, що переговори з партнерами вже ведуть.

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