У США учень підірвав у школі саморобну бомбу: багато постраждалих

В одній зі шкіл міста Ньюейго у штаті Мічиган унаслідок вибуху саморобної бомби постраждали 6 людей. Пристрій приніс до навчального закладу один з учнів, він ж випадково й активував його.
Джерело:пресслужба поліції
Підліток отримав поранення середнього ступеня тяжкості, четверо його однокласників – легкі травми, до медиків також звернулася класна керівниця.
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Попереднє розслідування показало, що 16-річний учень випадково привів у дію саморобний вибуховий пристрій, який приніс з собою,
– повідомили правоохоронці.
Поліція та ФБР наразі встановлюють обставини події та тип вибухової речовини.
За даними правоохоронних органів, інцидент стався у понеділок, 8 березня.
Ньюейго у штаті Мічиган, США: карта