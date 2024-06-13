США та Україна підписали 10-річну оборонну угоду

Президенти України та США уклали важливу двосторонню безпекову угоду, терміном на 10 років. Вона націлена на посилення українських оборонців, які протистоять російській агресії.

У четвер, 13 червня, на полях саміту G7 зустрілися Володимир Зеленський та Джозеф Байден, аби провести перемовини та підписати оборонну угоду. Новина про укладену домовленість не була несподіванкою, це важливе рішення анонсували напередодні.

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Оборонна угода між США та Україною

У тексті угоди йдеться, що відповідний документ має стати кроком до потенційно членства України в Північноатлантичному альянсі. Інакше кажучи, 10-річним містком, дорога яким має привести Київ до НАТО.

Сторони визнають цю угоду як підтримку мосту до можливого членства України в альянсі НАТО,

– цитує видання Reuters домовленість.

Аналітики зауважують, що Україна давно прагне членства в НАТО, але західні партнери досі утримуються від цього кроку. Вочевидь, тому що Північноатлантичний альянс розглядає будь-який напад на одного зі своїх 32 членів як напад на всіх.

Згідно з документом, Вашингтон підтверджує свою підтримку стосовно того, що Україна стоїть на обороні власного суверенітету та територіальної цілісності. Щонайголовніше, на тлі поновленого наступу Росії на східних напрямках.

Для безпеки України обидві сторони визнають, що Україні потрібні значні військові сили, надійні можливості та стійкі інвестиції в її оборонно-промислову базу, які відповідають стандартам НАТО.

Сполучені Штати мають намір надавати довгострокову підтримку для розвитку українських Сил безпеки та оборони, що передбачає:

матеріально-технічну допомогу;

проведення навчання та консультування;

підтримку в розвідданих;

розвиток оборонної промисловості;

інституційну підтримку;

іншу необхідну допомогу

Загалом ця двостороння безпекова угода має допомогти нашій державі захищати свій суверенітет, незалежність, демократію та стримувати агресію, – на чому наголошують в тексті документа.

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Додамо, що в рамках цього ж саміту "Групи семи" Україна та Японія підписали безпекову угоду. Згідно з її текстом, Токіо надасть Києву 4,5 мільярда доларів США вже у 2024 році. Свої підписи на документі залишили:

президент України Зеленський;

прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо.

Відбувається захід в Італії з 13 по 15 червня, а саме – у розкішному готелі Borgo Egnazia біля узбережжя Адріатичного моря. На ньому присутні лідери G7, а також Папа Римський, делегати від ООН та інших міжнародних інституцій.