США завдали нового ракетного удару по об'єктах хуситів у Ємені, – Reuters

Військові США завдали нових ракетних ударів по Ємену сьогодні, 16 січня. Ціллю стали протикорабельні ракети хуситів.

Видання із посиланням на двох неназваних американських чиновників повідомили, що удару було завдано по чотирьох протикорабельних ракетах хуситів у Ємені.

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"Збройні сили США у вівторок завдали нового удару в Ємені по чотирьох протикорабельних балістичних ракетах хуситів", – ідеться у повідомленні.

Один з чиновників повідомив, що ракети стали ціллю, тому що їх готували до націлювання на кораблі в регіоні Червоного моря.

Наразі більше деталей про атаку та її наслідки не було.

Зауважте. Удар здійснили після того, як хусити обстріляли балкер під прапором Мальти, який належить Греції. Він прямував на північ у Червоному морі в 76 морських милях на північний захід від єменського порту Саліф.

Напади хуситів на судноплавство в Червоному морі продовжились навіть після того, як минулого тижня США і Велика Британія здійснили першу хвилю ударів, спрямованих на послаблення потенціалу хуситів.

Що цьому передувало