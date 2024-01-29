США вивчають можливість удару у відповідь по Ірану через атаку на їхню базу, – Bloomberg

Іран нещодавно атакував військову базу Сполучених Штатів Америки. Там розглядають можливість удару у відповідь.

Міністр оборони США Ллойд Остін обурений атакою БпЛА військову базу його держави в Йорданії. Він запевнив, що у відповідь буде завдано удар.

Дивіться також Білий дім і Сенат близькі до компромісу у питанні охорони кордону з Мексикою, – ЗМІ

Загинуло троє військових

Остін також сказав, що він засмучений.

Я обурений і глибоко засмучений смертю трьох наших військовослужбовців та пораненням інших американських військових під час нападу минулої ночі на сили США та коаліції, розгорнуті на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону,

– зазначив Остін.

Він розповів, що військові, які зазнали атаки, виконують завдання, щоб знищити осередки ІДІЛ у Сирії й Іраку.

На Байдена тиснуть

Президент США Джо Байден зіштовхнувся з посиленням тиску щодо протистояння Ірану після того, як країна атакувала базу США в Йорданії.

Особа, знайома з позицією США, яка побажала залишитися невідомою, сказала, що було зрозуміло, що у відповідь має бути завданий удар рівноцінної сили.

Водночас Іран заявив, що "не має нічого спільного" з нападом.

Шляхи вирішення

Одним із сценаріїв є таємна акція, яка призведе до того, що США завдадуть удару по Ірану, надсилаючи чітке повідомлення. Адміністрація Байдена також може націлитися на іранських чиновників.

Цей напад ставить Байдена перед одним із найбільш значущих рішень за час його президентства. Він хоче покарати винних у нападі та стримати Іран. Однак це може призвести до прямої конфронтації.

Він також повинен зважити потенціал подальших економічних потрясінь, оскільки США борються з бойовиками – хуситами та допомагають Ізраїлю та Україні.

Адміністрації Байдена доведеться дотримуватися дуже делікатної лінії, намагаючись відповісти досить сильно, щоб відновити певну крихту стримування, щоб це більше не повторилося, і водночас не вживати відповідних заходів, які призведуть до ескалації конфлікту,

– сказав Джонатан Панікофф , директор. з Ініціативи безпеки на Близькому Сході.

Республіканці закликають Байдена завдати ударів по Ірану