США та Британія завдали ударів по хуситах у Ємені: усе про гарячу ніч на Близькому Сході

12 січня Велика Британія та США завдають ударів по військових об'єктах хуситів в Ємені. Розповідаємо, що відомо про ситуацію на Близькому Сході.

Лідер хуситів пообіцяв, що відповість на будь-який напад новими атаками на судноплавство у Червоному морі. Власне, 11 січня стало відомо, що США та Велика Британія планують завдати ударів по військових об'єктах хуситів у відповідь на їхню атаку 9 січня. Тоді вони випустили по військових кораблях обох держав 21 ракету та безпілотники.

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США та Британія вже завдають ударів

Про це Reuters написало близько 01:40, посилаючись на чотирьох американських чиновників. У виданні зазначають, що удари завдають по цілях, пов'язаних з постанцями-хуситами в Ємені.

Відомо, що це перші удари по угрупованню, підтриманому Іраном, відтоді, як воно почало атакувати міжнародне судноплавство у Червоному морі наприкінці 2023 року.

Також ЗМІ пишуть, посилаючись на представника Пентагону, що США та Велика Британія атакували близько 10 об'єктів хуситів у Ємені. Кажуть, що поцілили у центри виробництва дронів і склади зі зброєю.

Також кажуть, що для атаки по військових об'єктах хуситів використовують винищувачі та ракети "Томагавк". Про це журналістам повідомили, посилаючись на чиновників зі США.

За наявною інформацією, цілями були: радари, об'єкти протиповітряної оборони, місця зберігання та запуску дронів, крилатих, а також балістичних ракет.

Пізніше американський чиновник телеканалу "Аль-Джазіра" заявив, що удари по об'єктах в Ємені завершилися. Водночас він зазначив, що "ми залишаємо за собою право відповісти, якщо загрози продовжаться".

Винищувачі у повітряному просторі Ємену

Пізно вночі 12 січня стало відомо, що винищувачі Великої Британії та США кружляють у повітряному просторі поблизу Ємену. Передувало цьому рішення глави британського уряду Ріші Сунака про санкціонування ударів. Власне, свій повітряний простір для цього надала Саудівська Аравія.

На це оперативно відреагували місцеві хуситські видання. Вони заявили про початок мобілізації. Також вже пообіцяли не менш потужний удар у відповідь. Зокрема, погрожують атакувати американські бази. Тим часом про підтримку хуситів заявили Сирія, проіранські угруповання в Іраку та Іран.

Цікаво, що єменський лідер Ансарулла попередив Саудівську Аравію, ОАЕ та Катар щодо відкриття повітряного простору для винищувачів США та Великої Британії. Мовляв, це свідчитиме про те, що країни офіційно перебувають у стані війни з Єменом.

США та Велика Британія проводили підготовку

Речник з питань національної безпеки Джон Кірбі, коли його спитали про потенційні удари США проти хуситів у Ємені, заявив, що не розкриватиме таємниці.

Я не збираюся телеграфувати наші удари так чи інакше. Ми будемо робити те, що ми повинні робити, щоб протистояти і перемогти ці загрози, які хусити продовжують підкидати комерційному судноплавству в Червоному морі,

– підкреслив він.

Держсекретар США Етоні Блінкен 10 січня заявляв, що після нападу хуситів "будуть наслідки". А от британський міністр оборони Грант Шаппс завернувся до журналістів із закликом "стежити за цим простором".

Хусити обіцяли дати "відсіч"

Власне, у четвер 11 січня Абдул-Малік аль-Хуті, лідер підтримуваного Іраном угруповання, яке контролює північ і захід Ємену, зробив заяву. Він зазначив, що у випадку удару, хусити дадуть відсіч. Він також припустив, що будь-який конфлікт у Червоному морі може продовжитися.

Будь-яка американська атака не залишиться без відповіді. Відповідь буде більшою, ніж атака, яка була здійснена за допомогою 20 безпілотників і низки ракет,

– наголосив аль-Хуті у телевізійному зверненні.

Він заявив, що хусити рішучіше налаштовані атакувати кораблі, пов'язані з Ізраїлем. І підкреслив, що "ми не відступимо від цього".

На думку експертів, США, Велика Британія та інші західні союзники, швидше за все, націляться на прибережні радари та пускові майданчики. Вони намагатимуться зупинити тримісячну серію ракетних і безпілотних атак на жвавому близькосхідному водному шляху.

Сідхарт Каушал, експерт аналітичного центру Королівського інституту об'єднаних збройних сил, заявив, що все залежить від цілей.

Це залежить від того, які цілі будуть обрані, але хусити заявили, що не відступлять, тому існує ризик сповзання в затяжний конфлікт,

– зазначив він.

На думку аналітика, будь-яких ударів, ймовірно, з повітря та моря, мало б бути достатньо, щоб стримувати хуситів. Водночас ширша кампанія бомбардувань може збільшити ризик жертв серед мирного населення, а також ще більше розхитати і так нестабільну ситуацію на Близькому Сході.