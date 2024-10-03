Збиття іранських ракет нічим не відрізняється, – Зеленський закликав НАТО відбивати атаки Росії

Днями США допомогли Ізраїлю збивати відбивати ракетну атаку Ірану. Президент Зеленський зауважив, що збиття іранських ракет нічим не відрізняється від збиття російських цілей.

Глава держави зауважив, що Україна очікує на позитивні рішення у цьому питанні до початку зими. Про це він сказав під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте у четвер, 3 жовтня, пише 24 Канал.

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Україна чекає більшої рішучості від партнерів

Зеленський наголосив на важливості більшої рішучості від партнерів, адже це може допомогти покласти край путінському терору.

Спільне збиття іранських ракет нічим не відрізняється від збиття російських ракет, від збиття іранських "Шахедів", які поєднують російські та іранські режими. Більше рішучості партнерів в нашому регіоні. Це те, що потрібно, щоб покласти край російському терору. Ми будемо і надалі переконувати наших партнерів щодо необхідності збиття російських ракет і дронів,

– заявив президент.

Тим часом Рютте заявив, що рішення збивати ракети над країнами-членами НАТО приймають національні органи влади. Альянс уже прийняв рішення підсилювати ППО на східному фланзі, щоб усі члени мали можливість захищати свій повітряний простір.

Водночас президент України зауважив, що рішення збивати ракети над Україною є складним для партнерів, але сподівається на його швидке обговорення, бо воно потребує результатів до початку зими. Зокрема, він нагадав про усі домовленості щодо систем ППО та іншої якісної і далекобійної зброї. Її Україна потребує постійно, але партнери затягують з постачанням.