Потужний велопробіг по США на підтримку ЗСУ: чого вдалось досягнути такою акцією

У США відбувся велопробіг на 6 тисяч кілометрів для підтримки Збройних Сил України. Українська діаспора за 92 дні подолала цей шлях, розповідаючи всім охочим про свою місію та події у нашій державі.

Директорка NGO Svitanok.DC Марічка Глитень розповіла 24 Каналу, що велосипедисти їхали від Лос-Анджелеса до Нью-Йорка, аби зібрати кошти на підтримку ЗСУ. Окрім волонтерства їхня місія була також культурною. Вони знайшли багато нових українських спільнот, щоб підтримувати з ними зв'язки у майбутньому.

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Мирні акції у США

За словами Марічки Глитень, цей велопробіг дозволить об'єднати більше українських діаспор та й надалі робити масштабні акції для підтримки Сил оборони, щоб привертати увагу американців до українських питань.

Ця місія є і просвітницькою, і благодійною. Це потужний вчинок,

– сказала вона.

Директорка NGO Svitanok.DC зазначила, що фінансову ціль велопробігу не вдалось виконати до кінця, однак ця подія це гарний приклад для всієї української діаспори.

У Вашингтоні 9 – 11 липня відбудеться саміт НАТО. Марічка Глитень наголосила, що українцям у США важливо організовувати такі акції, щоб показувати американцям, що Україна розуміє, за що вона веде боротьбу та які у нас пріоритети.

Чи безпечні мирні акції у США

Глитень зазначила, що за мирні акції у США українців депортувати не можуть. Вона підкреслила, що такі припущення можуть бути частиною російського ІПСО.

Наші організатори акцій, на яких збирається велика кількість людей, напередодні попереджають поліцію США. Люди, які туди приходять абсолютно захищені. Нас часто супроводжує та охороняє поліція. Наприклад, від потенційного нападу росіян,

– висловилася директорка NGO Svitanok.DC.

Вона закликала не боятися приходити на акції, адже кожна людина буде у безпеці.