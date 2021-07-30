Конгрес США підтримав збільшення допомоги Україні у 2022 році

Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт щодо фінансування Державного департаменту у 2022 році. У нього включили збільшення допомоги Україні, а також поправку щодо санкцій проти "Північного потоку-2".

Тепер для остаточного набуття чинності законопроєкт має бути схвалений вищою палатою Конгресу – Сенатом. Після цього він піде на підпис президенту США Джозефу Байдену.

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Допомога Україні

Законопроєкт передбачає, що загальною сумою допомоги Україні за лінією Держдепартаменту США є 481,5 мільйона доларів. Це близько 13 мільярдів гривень.

Таким чином загальна сума стала на 28,5 мільйона більшою, ніж у 2021 році.

З зазначеною суми на оборонну підтримку піде 125 мільйонів доларів – майже 3,4 мільярда гривень. Це на 10 мільйонів доларів більше, ніж у поточному році.