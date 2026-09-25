США виділять Україні майже 400 мільйонів військової допомоги, але без ракет Patriot, – Reuters

Адміністрація президента США взяла на себе юридичне зобов’язання витратити 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні та гарантувати, що ці кошти не закінчаться 30 вересня. Йдеться про гроші, виділені Конгресом наприкінці 2025 року.

Водночас ракети Patriot не входять до комплекту. Про це пише Reuters.

Що відомо про військову допомогу?

Джерела видання зазначають, що станом на початок тижня мали законтрактувати 307 із 400 мільйонів доларів, передбачених Ініціативою сприяння безпеці України (USAI). Адміністрація Трампа планує розподілити решту 93 мільйони доларів до завершення фінансового року 30 вересня.

Пентагон, який контролює програму USAI, відмовився коментувати цю інформацію. Демократи та частина республіканців критикували Міноборони за те, що воно не надіслало допомогу Києву, за яку минулого грудня голосували представники обох партій.

Перші поставки, до яких входить наступальне озброєння та обладнання, зокрема запчастини для бронетехніки, почалися цього місяця. Пентагон кілька разів затримував постачання зброї до України, через побоювання щодо того, що темпи постачання зброї зі США були занадто низькими.

Зверніть увагу! У межах USAI гроші спрямовують не на прямі поставки зі складів США, а на виробництво нового озброєння. Йдеться також про навчання, технічне обслуговування та логістику.

Джерело видання зазначило, що серед військової техніки не було ракет Patriot, попри те, що Росія б'є по українських містах дронами та балістичними ракетами. Причина у тому, що війна США в Ірані виснажила світові запаси ракет-перехоплювачів для цієї системи.

Видання пише, що останні місяці Трамп став більш прихильний до України. Він обіцяв надати ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot та підписав законопроєкт Ліндсі Грема про санкції проти Росії.

У вівторок, 22 вересня американський лідер зустрівся з Володимиром Зеленським на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Президент України розповів, що вони обговорили зусилля щодо припинення війни з Росією. Ще однією темою розмови було можливе енергетичне перемир'я.