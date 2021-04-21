США внесли Україну до списку країн, в які не варто подорожувати

Держдеп США вніс Україну до переліку країн, куди не рекомендують подорожувати. Причина – складна ситуація з коронавірусом. Крім того, Сполучені Штати просять своїх громадян не їздити на територію окупованого Донбасу та Криму.

Державний департамент США не рекомендує американцям поїздки на територію України через коронавірус та загострення на Сході.

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Ситуація з COVID-19

Не їздьте в Україну через коронавірус,

– йдеться у повідомленні.

Центри контролю та профілактики захворювань США оприлюднили повідомлення про четвертий рівень загрози здоров'ю під час подорожей в Україну через коронавірус.

Там також додають, якщо все ж необхідно поїхати в Україну, слід зробити щеплення перед поїздкою. Всі мандрівники також повинні носити маски, зберігати соціальну дистанцію, мити руки та уникати скупчення людей.

Небезпека на окупованих територіях