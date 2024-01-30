Адміністрація Байдена потужно відповість на удар по своїй базі в Йорданії, – CNN
Джерело:CNN
Іран нещодавно завдав удару по військові базі США у Йорданії. Сполучені Штати Америки обіцяють не залишити це без відповіді.
У Вашингтоні не хочуть поглиблювати конфронтацію з Іраном, проте водночас у адміністрації президента США кажуть, що відповідь на удар по військовій базі у Йорданії буде "потужною". Відомо, що тоді загинуло троє американських військових, а десятки зазнали поранень.
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Існує декілька варіантів розвитку подій
Адміністрація Байдена може взяти під приціл військові бази в Іраку або Сирії чи націлитись на посадовців. Іншим варіантом відповіді є наступальна кібератака.
США намагаються не бути надто конкретними, щоб мати певну перевагу від несподіваності атаки.
Ми нічого не знімаємо з порядку денного,
– заявив представник американського оборонного відомства.
Водночас посадовці називають найменш ймовірним варіантом завдання удару по об’єктах безпосередньо на території Ірану.
США хоч і покладають повну відповідальність на Іран, але немає конкретних ознак, які вказували б на те, що операцією керував Тегеран.
США не хочуть воювати з Іраном
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що США не хоче воювати з Іраном.
Ми не прагнемо війни з Іраном, ми не прагнемо конфлікту з його режимом у військовий спосіб. Ми не прагнемо до ескалації,
– зазначив він.
У Міноборони США припускають, що Іран також не хоче війни.
Ллойд Остін пообіцяв відповісти на атаку
- Міністр оборони США Ллойд Остін обурений атакою БпЛА військову базу його держави в Йорданії. Він запевнив, що у відповідь буде завдано удар.
- Остін також сказав, що він засмучений.
- Він розповів, що військові, які пережили атаку, виконують завдання, щоб знищити осередки ІДІЛ у Сирії й Іраку.