США відправили до Польщі винищувачі F-15 для підсилення військ НАТО
Джерело:Командування ВПС США в Європі
Вашингтон планує підсилити війська Північноатлантичного альянсу в Європі. Для цього у Польщу відправили групу винищувачів F-15 Eagles.
Винищувачі відправили з британської авіабази Лоссимут. Вони мають прибути на авіабазу Ласк, що біля польського Лодзя, вже сьогодні, 10 лютого.
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Подробиці від американських військових
У командуванні ВПС США в Європі пояснили, що до такого кроку вдалися через те, що Росія продовжує нарощувати військову присутність біля України та на окупованих територіях. Натомість додаткові американські винищувачі дадуть можливість зміцнити боєздатність, а також стримування й оборону союзників.
F-15 Eagle взаємодіятимуть з польськими та данськими літаками F-16. Разом з литовською авіабазою вони здійснюють патрулюваннях у рамках місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії. Крім цього, винищувачі США тісно співпрацюватимуть з Об'єднаним центром повітряних операцій Uedem, який базується у Німеччині.
Розгортання американських F-15 у Польщі підвищує можливості колективної оборони на східному фланзі НАТО та розширює місію з патрулювання повітряного простору,
– наголосив генерал Джефф Харрігіан.
Основне про F-15 Eagle
Джерело: "Вікіпедія"
- Це всепогодний тактичний винищувач четвертого покоління. Призначений для завоювання переваги в повітрі.
- Розрахований на 1 людину. Довжина літака сягає майже 20 метрів, а розмах крила – 13 метрів.
- Його максимальна швидкість на великій висоті – 2 650 кілометрів на годину, а на малій – 1480 кілометрів на годину.
Іноземні винищувачі будуть і у Балтії
У американських ВПС також зауважили, що країни Балтії, розташовані на східному кордоні НАТО, не мають власних винищувачів. "Тому інші союзники по НАТО відправляють змінні загони винищувачів на авіабази в Естонії та Литві для забезпечення безпеки балтійського неба", – мовиться у повідомленні.
Американські військові у Польщі
США вирішили посилити свою військову присутність в Європі через загрозу нового російського вторгнення в Україну. Польща, наприклад, прийняла 1 700 американських солдатів. Перші з них прибули у Жешув, розташований неподалік українського кордону, 5 лютого. Пентагон допускає залучення цих військових до евакуації американців з України, якщо виникне така потреба.
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