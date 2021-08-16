США відправлять до Афганістану ще 1 тисячу десантників
Джерело:CNN
Через погіршення ситуації в Афганістані Сполучені Штати Америки відправляють ще 1 тисячу десантників. Загалом до столиці Афганістану Кабула мають прибути 6 тисяч американських військових.
Відповідне рішення ухвалив очільник Пентагону Ллойд Остін. Представники повітряно-десантних військ армії США допомагатимуть передусім із евакуацією своїх громадян і афганців.
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Додаткові сили США в Афганістані: що відомо
До Афганістану додатково відправлять тисячу солдатів 82-ї повітряно-десантної частини. Відомо, що вони прямували до Кувейту.
Таким чином, загальна кількість американських військ, що відправляються назад до Афганістану, сягає 6 тисяч осіб,
– зазначив представник Міноборони США у коментарі виданню.
За його словами, основна місія американських військ – забезпечити безпеку в міжнародному аеропорту Кабула під час евакуації афганців і дипломатичного персоналу США.
Чи є загроза американцям у Кабулі
Представник Пентагону додав, що поблизу аеропорту, який перебуває під контролем військових США, вже відбулася низка інцидентів. Щоправда, для американських сил все минулося – їх не атакували. Крім того, цивільні та військові польоти продовжуються, хоча затримки та тимчасові призупинення рейсів були.
"Ми не думаємо, що кожен дюйм аеропорту є безпечним", – вказав представник Міноборони США, наголосивши на тому, що до аеропорту зараз поспішають сотні афганських мирних жителів.
Водночас прапор США в посольстві в Кабулі зняли 15 серпня. Однак, посол Росс Вілсон все ще залишається в Афганістані. Його, як і інших дипломатичних співробітників, доправили до аеропорту. Але він вирішив залишитися з основною командою, щоб продовжити роботу посольства. Про це розповів офіційний представник США в коментарі ABC News.
В Пентагоні очікують, що в "лічені дні" сили США зможуть евакуйовувати до 5 тисяч осіб на день. Зараз в Афганістані перебувають майже 3 тисячі американських військовослужбовців, тоді як інші вже прямують на батьківщину.
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Що відбувається в Афганістані: останні події
- Ситуація в Афганістані загострилася після того, як США почали виводити звідти свої війська. Попри це, Джо Байден є переконаним, що рішення вивести війська з Афганістану було правильним.
- 13 серпня "Талібан" захопив два великі афганські міста, друге і третє за величиною в країні після Кабула, – Кандагар і Герат.
- 14 серпня бойовики без бою взяли Джелалабад. 15 серпня вони увійшли в столицю країни – місто Кабул.
- Наразі під контролем перебувають всі прикордонні переходи: покинути країну можна тільки на літаках з аеропорту Кабула. Крім того, загалом вони контролюють щонайменше 18 стратегічних міст.
- Водночас президент Афганістану Ашраф Гані відрікся від влади й поспіхом покинув країну. За даними ЗМІ, він вилетів у Таджикистан, а опісля полетить в іншу країну.
- Зараз тривають перемовини про передачу влади та почали формувати тимчасовий уряд.
- Відомо, що його очолить колишній начальник МВС Афганістану Алі Ахмад Джалалі. Лідером країни стане глава політичного офісу талібів в Катарі Мулла Барадар.